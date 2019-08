L’annonce du jour : les producteurs laitiers

Ce n’est pas un secret, les producteurs laitiers avaient reçu avec colère les récents accords économiques conclus par le Canada — l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne et le Partenariat transpacifique, précisément. Lors du dernier budget, en mars, Ottawa avait annoncé un soutien allant jusqu’à 3,9 milliards comme compensation pour les fermiers assujettis à la gestion de l’offre.

À ce moment, les producteurs laitiers s’étaient dits satisfaits de la mesure. La ministre fédérale de l’Agriculture, Marie-Claude Bibeau, sera donc aujourd’hui dans une ferme de Compton, au Québec, pour expliquer les paramètres entourant le versement des compensations fédérales promises.