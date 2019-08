Dans les métropoles comme Montréal, les bars gais ne sont plus (que) des antres glauques aux planchers collants et à la luminosité inadéquate qui permettent à une population marginalisée de trouver refuge le temps d’une nuit. Évolution des moeurs aidant, ils accueillent de plus en plus d’hétérosexuels en quête de bonne musique, de spectacles de drag queens ou simplement d’un endroit chouette où tous se sentent bien. Mais ces lieux sont-ils faits pour eux ? C’est une question d’attitude plus que de strict accès, répondent des membres de la communauté.

Scène de samedi soir entre amis dans la jeune trentaine. Daniel (le prénom a été modifié) est un peu éméché et a une confession à faire : il en a marre de voir des jeunes femmes présentant tous les attributs de l’hétérosexualité faire des égoportraits pour alimenter leurs réseaux sociaux à la terrasse d’un de ses débits de boisson favoris du Village.

« Est-ce qu’on peut encore avoir des places réservées pour nous autres ? » demande Daniel. C’est-à-dire des lieux où la norme demeure l’homosexualité. » Les amis présents entrent en débat. À cause de la présence trop fréquente d’hétéros, le bon vieux bar gai serait-il effectivement en danger d’extinction ? Derrière la discrimination apparente de sa remarque, Daniel aurait-il mis le doigt sur un enjeu important qui doit préoccuper sa communauté ? Y a-t-il trop d’hétéros dans les bars gais ?

« Pour les hétéros, c’est peut-être difficile de concevoir pourquoi c’est important, des lieux pour les LGBTQ, explique la militante. Quand tu arrives à prendre conscience du fait que tu es — dans mon cas — lesbienne, tu te sens seule. Un sentiment d’appartenance, c’est hyperimportant. En l’occurrence, pour moi, ce sentiment s’est créé grâce aux bars gais, aux bars et clubs de province [en France]. »

Mme Jourdain préconise donc un éveil des consciences pour les personnes hétéros qui voudraient clubber avec les minorités sexuelles : « J’ai juste envie de sensibiliser les hétéros à notre histoire. C’est une histoire de lutte politique intense, pas seulement une histoire de fête et de paillettes. »

À qui le royaume ?

Est-ce une raison suffisante pour faire un tri à l’entrée des bars qui départagerait les créatures colorées (c’est-à-dire gaies) et les banals mecs en shorts cargo ou les instagrammeuses avides de like ?

Pour le chroniqueur David Cloutier, il ne faut pas nécessairement voir la présence hétérosexuelle dans les bars du Village, par exemple, comme une mauvaise chose. « Je ne pense pas que ce serait une bonne idée de dire aux hétéros de ne plus venir. Ce n’est pas ça, la solution, dit-il au téléphone. Comme les gais plus jeunes ne viennent même plus dans le Village, il n’y aurait plus grand monde », lance à la blague celui qui a écrit l’an dernier pour Urbania une chronique intitulée Petit guide d’étiquette pour straights dans le Village gai.

Dans son papier, qu’il décrit comme intentionnellement provocateur, Cloutier rit autant des hommes qui, déstabilisés, empoignent la main de leur douce à la vitesse grand V dès qu’ils ont franchi la frontière de la rue Saint-Hubert que des bandes de filles intoxiquées qui prendraient un peu trop de libertés en touchant le corps d’inconnus sur la piste de danse.

Ainsi, tout est une question d’attitude et de respect. « Moi, ça ne me dérange pas quand ils prennent leur trou, dit David Cloutier. Mon petit malaise, il vient du fait qu’un hétéro, il est roi partout. En général, un hétéro, c’est plus accepté qu’un gai dans le monde. [Le bar gai], c’est la seule place où le gai est roi. L’hétéro est déjà dans son petit royaume à peu près partout. Pourrait-il ne pas venir nous rendre mal à l’aise chez nous ? »

La fin des distinctions ?

Mais le bar strictement gai existe-t-il toujours, en fait ? Marc-Antoine Coulombe et Isabelle Corriveau sont copropriétaires du Renard, bar situé rue Sainte-Catherine Est, en plein cœur du Village. Ouvert il y a deux ans, le lieu se veut un hybride du bar à cocktails et du bar dansant. Même si les deux propriétaires s’identifient comme des membres de la communauté LGBTQ, ils ont choisi de ne pas indiquer les mots « gai » ou « homo » pour décrire leur établissement dans leurs communications. Et c’est justement ce bar qui attirait les commentaires agacés de Daniel.

« Ça adonne qu’on est dans le quartier gai, dit Mme Corriveau. On est un bar de quartier, dans le quartier gai. On reste ouvert aux interprétations. On est chanceux parce que ça nous fait une clientèle extrêmement variée : des gens qui travaillent à côté, qui vont à l’université, des touristes, des gais, des pas gais… »

Il semble que, de plus en plus, les nouveaux établissements qui accueillent une clientèle homosexuelle se positionnent comme celui de Mme Corriveau et M. Coulombe : sans étiquette, mais fortement baignés dans une culture particulière. Le bar est précautionneux sur la diversité des identités de genre.

« Dans nos toilettes, par exemple, on voulait faire la même chose pour tout le monde, on ne voulait pas y mettre d’étiquette non plus, explique Marc-Antoine Coulombe. En fonction de ta définition de genre, des fois, la binarité gars-fille, c’est [pas évident]. »

Mais si tout le monde est le bienvenu, et ce, sans distinction ni préférence, est-ce qu’on peut quand même parler de bar LGBTQ ? « C’est sûr qu’on peut sortir n’importe où maintenant. C’est pour ça qu’on a l’impression que les gens ont un peu délaissé le Village. Mais moi, je ne suis pas d’accord avec ça, affirme Mme Corriveau. Si tu arrives de l’extérieur, tu vas trouver un petit réconfort ici. »

Une question d’âge ?

Plusieurs personnes issues de la communauté indiquent que certains bars qui pratiquent une politique plus stricte de non-mixité s’adressent surtout à une génération plus âgée, celle qui a vécu la répression policière.

« Je suis sortie avec l’équipe des Archives gaies et je trouve ça super qu’il y ait des lieux pour cette génération, raconte Virginie Jourdain. C’est pas toujours inclusif, mais ça reste que c’est cool pour cette communauté qui a souffert dans les années 1980 avec la pandémie du sida. Moi, je suis bien contente qu’ils aient un lieu où vieillir avec leurs amis survivants. Je ne vais pas leur reprocher d’avoir des lieux à eux. »

Et les lesbiennes, elles ? L’exposition After Hours chez Madame Arthur fait comprendre qu’au milieu des années 1990, une douzaine d’établissements leur étant destinés existaient à Montréal. Il en existe zéro aujourd’hui. « À la rigueur, je ne vais pas dans les bars gais, parce que moi, je n’en ai pas, de bars pour moi, ajoute, tranchante, Mme Jourdain. Alors, débrouillez-vous avec cette question d’hétéros, les mecs ! Il y a juste plus de lieux qui pourraient être identifiés comme lesbiens, gais et trans, où on pourrait réfléchir à la problématique de la trop grande présence d’hétéros. »

Alors, est-ce que toutes et tous peuvent crier leur amour de Robyn au centre d’un plancher de danse rempli d’hommes torse nu ? « J’ai envie de leur dire : “Essayez de comprendre ce besoin de nous retrouver entre nous et que ces lieux-là sont importants pour nous.” C’est un lieu de fête, mais pas seulement, dit Virginie Jourdain. Après, si on reproduit les exclusions, alors on n’a rien compris. »