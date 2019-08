Les Acadiens célèbrent leur fête nationale

C'est jour de fête nationale en Acadie.

Cette année, le sud-est du Nouveau-Brunswick est au coeur de l’action en tant que région co-hôtesse du Congrès mondial acadien. Une foule d’activités sont prévues partout dans la région, jusqu’au 24 août.

Défilés, concerts, musique, retrouvailles et une myriade d’activités pour tous animeront petites et grandes communautés, sans oublier l’incontournable tintamarre, joyeux cortège au cours duquel les Acadiens manifestent leur fierté et leur bonne humeur sous une mer de drapeaux dans un concert de casseroles, de cuillères, d’instruments de musique et de klaxons.

Outre le Congrès mondial acadien, la culture acadienne se célèbre en plusieurs endroits et lors de diverses occasions au Nouveau-Brunswick : le Festival Acadie Rock et espace Extrême Frontière à Moncton ; le Festival acadien de Caraquet ; le Festival des mollusques à Bouctouche ; le Festival des châteaux de sable de Le Goulet ; le Rendez-vous acadien de Petit-Rocher ; la Fête de l’Acadie de Beresford ; le Festival des sommets d’Atholville et la Fête de l’Acadie à la Plage de l’Aboiteau à Cap-Pelé.

Ailleurs au Nouveau-Brunswick, il y aura aussi des activités pour la Fête nationale de l’Acadie à Fredericton, Saint-Jean, Tracadie, Shippagan, Memramcook, Shediac, Miramichi, Bertrand, Lamèque, Pointe-Verte, Campbellton, Kedgwick et Rogersville, notamment.

Des célébrations sont également prévues en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard.

Le Québec est également concerné ; plusieurs centaines de milliers de Québécois auraient des origines acadiennes.