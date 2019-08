Le verre et l’immigration, la suite

Deux commissions parlementaires poursuivent leurs travaux aujourd’hui à Québec. Du côté de la Commission des relations avec les citoyens, qui tient une consultation sur la planification de l’immigration, les élus doivent entendre aujourd’hui la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés.

Du côté de la Commission des transports et de l’environnement, qui se penche sur les enjeux de recyclage et de valorisation du verre, les élus entendront pour leur part l’Union des municipalités du Québec, l’Association québécoise Zéro Déchet et la Communauté métropolitaine de Montréal, entre autres organismes.