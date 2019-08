L’acquittement de Dennis Oland ne sera pas porté en appel

Le Service des poursuites pénales du Canada ne fera pas appel de l’acquittement, le mois dernier, de Dennis Oland, qui avait été accusé du meurtre au deuxième degré de son père multimillionnaire, Richard Oland, au Nouveau-Brunswick. Dennis Oland avait d’abord été accusé du meurtre et avait passé près d’un an en prison après avoir été condamné par un jury en 2015 lors d’un premier procès. Ce verdict avait été infirmé en appel en 2016 et un nouveau procès avait été ordonné. Dans sa décision, le juge Terrence Morrison, de la Cour du Banc de la Reine provinciale, a déclaré que les procureurs n’avaient pas réussi à prouver hors de tout doute la culpabilité de M. Oland.