Dans le rétroviseur : l’élection de Gilles Duceppe

Le 13 août 1990, à l’occasion d’une élection partielle dans la circonscription montréalaise de Laurier–Sainte-Marie, Gilles Duceppe était élu sous la bannière d’un tout nouveau groupe parlementaire: le Bloc québécois. Avec 66,9% des voix, il avait alors battu — et de loin — son adversaire principal, le candidat libéral Denis Coderre.

Trois semaines après la fondation du parti par Lucien Bouchard et six autres députés, qui réagissaient alors à l’échec de l’accord du lac Meech, Gilles Duceppe devenait ainsi le premier élu du parti à la Chambre des communes. Il en deviendra plus tard le chef, de 1997 à 2011.