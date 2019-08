Détails concernant l’autopsie des corps retrouvés au Manitoba

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) en Colombie-Britannique dévoilera des détails concernant l’autopsie des corps retrouvés au Manitoba, qui seraient ceux des fugitifs. Kam McLeod et Bryer Schmedelsky étaient suspectés d’avoir assassiné un jeune couple, Lucas Fowler et Chynna Deese, et accusés du meurtre au second degré d’un professeur à l’Université de la Colombie-Britannique, Leonard Dyck.

Les corps ont été retrouvés dans le nord du Manitoba le 10 août, et la GRC a dit croire qu’il s’agit des deux suspects faisant l’objet d’un mandat d’arrêt pancanadien.