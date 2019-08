Quoi retenir de la fin de semaine?

Manifestations à Moscou et à Hong Kong

Environ 50 000 personnes se sont rassemblées samedi à Moscou, en Russie, pour dénoncer une nouvelle fois l’exclusion de certains candidats dans la course aux élections locales de septembre. Cette mobilisation est la plus importante depuis que le président Vladimir Poutine a repris le pouvoir, en 2012, sans compter que les leaders de cette opposition ne pouvaient être présents, puisqu’ils ont été condamnés à de courtes peines de prison. Entre 50 et 70 personnes auraient été arrêtées.

Du côté de Hong Kong, les milliers de manifestants ne sont pas prêts à abandonner la partie, alors qu’ils ont bravé l’interdiction des forces policières pour une dixième fin de semaine de suite. Dans un « dernier espoir de pouvoir instaurer la démocratie » en se défaisant de l’emprise de Pékin, les militants se sont mobilisés en différents lieux de la ville. Plusieurs rixes ont éclaté entre habitants pro-Pékin, passants, journalistes et forces de l’ordre.