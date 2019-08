Quoi surveiller cette fin de semaine?

Forum sur les armes à feu aux États-Unis

De passage à la grande foire régionale de l’Iowa, un passage obligé dans la longue course à la présidentielle américaine, au moins six candidats démocrates — dont Bernie Sanders et Elizabeth Warren — participeront samedi à un forum sur les armes à feu.

Mis sur pied par trois organisations de plaidoyer, ce forum survient au moment où le pays est une nouvelle fois divisé sur la question du contrôle des armes à feu après les fusillades d’El Paso et de Dayton. Ce sera donc l’occasion pour les démocrates de présenter leurs propositions pour mieux contrôler les armes à feu aux États-Unis, sujet qui devrait d’ailleurs déchirer la prochaine campagne électorale.