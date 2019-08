Les photos de la semaine

1

Des protestataires mettent le feu à des affiches à l’effigie du premier ministre indien, Narendra Modi, lors d’une manifestation. New Delhi avait annoncé la révocation de l’autonomie constitutionnelle de sa part du Cachemire et sa dislocation. Cette décision a été prise dans le but de placer la région revendiquée par le Pakistan sous une tutelle plus directe du gouvernement indien.

Banaras Khan Agence France-Presse