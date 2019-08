La grève du jour : le climat

En ce dernier jour du sommet Smile for Future, qui réunissait cette semaine, en Suisse, quelque 450 participants du monde entier (dont la jeune Suédoise Greta Thunberg) autour de la stratégie à suivre pour surmonter la crise climatique, une nouvelle grève pour le climat doit avoir lieu cet après-midi à Lausanne.

En milieu d’après-midi, heure locale, le centre-ville sera envahi de jeunes venus réclamer, une fois de plus, que des actions concrètes soient prises pour commencer maintenant à stopper le réchauffement climatique. Leur but : faire autant de bruit que possible.