Bébé blessé: une responsable de garderie sera accusée de voies de fait

Lévis — Une responsable de garderie de Lévis a été arrêtée mercredi relativement à une blessure subie par un bébé de sept mois. Le Service de police a précisé jeudi que l’arrestation avait eu lieu à la garderie Chez Mamy Huguette, une garderie non accréditée du secteur Saint-Romuald, à la suite d’un signalement à la DPJ. Les parents avaient emmené leur enfant à l’hôpital, où une fracture du fémur a été diagnostiquée. Un signalement à la DPJ a été fait et la police de Lévis a lancé son enquête lundi. La responsable de la garderie a été arrêtée mercredi. La dame doit comparaître au palais de justice de Québec jeudi, afin de répondre à des accusations de voies de fait causant des lésions corporelles et de ne pas avoir fourni les choses nécessaires à l’existence.