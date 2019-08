Le rapport du jour : le GIEC

C’est ce matin, après des mois et des mois de travail, que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) présente à Genève son très attendu rapport sur l’utilisation des terres dans un contexte de réchauffement climatique. Comme lors de la publication du rapport sur la faisabilité de limiter le réchauffement à 1,5°C, en octobre dernier, il faut s’attendre à être secoué.

Le rapport de 1200 pages, approuvé hier par les 195 États membres du GIEC, comportera notamment de précieuses analyses des effets du réchauffement climatique sur les forêts et les terres consacrées aux cultures et à l’élevage — et donc, par conséquent, sur la sécurité alimentaire. Il sera aussi question, à l’inverse, des répercussions des pratiques agricoles sur le climat.