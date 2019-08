Trois épaulards sont morts

Vancouver — Trois épaulards résidents du sud ont été déclarés morts par le Center for Whale Research, un centre de recherche américain situé près de Vancouver. Ces trois décès ramènent donc à 73 la population de cette petite communauté d’épaulards résidents du sud, en voie de disparition. Selon Pêches et Océans Canada, la population d’épaulards résidents du sud a fluctué entre 70 et 99 individus depuis 1976, et elle était composée de 76 membres en 2017. L’aire de répartition connue de l’épaulard résident du sud va du sud-est de l’Alaska jusqu’au centre de la Californie. Au cours des mois d’été, ces épaulards se concentrent au large de la pointe sud de l’île de Vancouver et du nord de l’État de Washington, précise le ministère.