Une autre baleine empêtrée

L’Étang-du-nord — Pêches et Océans Canada a déclaré que son avion de surveillance a repéré une autre baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée au large des côtes des îles de la Madeleine, dans le golfe du Saint-Laurent. La baleine aurait été vue mardi à 90 km au nord-ouest du port de L’Étang-du-Nord. Le ministère dit qu’il évalue les options afin de lui venir en aide. Jusqu’à présent, quatre baleines ont été trouvées empêtrées dans des cordes au cours du dernier mois. L’une des baleines a été repérée par la Garde côtière canadienne à l’est de Miscou, au Nouveau-Brunswick, avec une corde autour de la queue, semblant tirer quelque chose de lourd. Deux autres baleines ont été détectées quelques jours plus tard — l’une à l’est de Gaspé, au Québec, et l’autre à l’est de Miscou.