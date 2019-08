Coupe Rogers, tour deux

Au lendemain de sa victoire contre Vasek Pospisil, le jeune Félix Auger-Aliassime doit maintenant affronter au deuxième tour un autre compatriote, Milos Raonic. Ouvrez l’œil: c’est aussi l’arrivée aujourd’hui sur le court de la vedette espagnole Rafael Nadal, qui se mesurera au Britannique Daniel Evans.

Du côté des femmes, à Toronto, il faudra principalement surveiller les duels de deuxième tour entre la Roumaine Simona Halep et l’Américaine Jennifer Brady (12 h 15) et entre l’Américaine Serena Williams et la Belge Elise Mertens (19 h).