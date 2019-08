Fin des recherches sous-marines des deux fugitifs au Manitoba

Gillam — La Gendarmerie royale du Canada met fin à ses recherches dans un cours d’eau du nord du Manitoba, près de Gilliam, pour retrouver les deux jeunes hommes soupçonnés d’avoir commis trois meurtres en Colombie-Britannique. Ces fouilles avaient commencé après la découverte vendredi d’une embarcation en aluminium endommagée sur les rives du fleuve Nelson. Une équipe de plongeurs était arrivée à Gilliam et avait effectué dimanche une recherche sous-marine « dans des zones d’intérêt ». Depuis plus d’une semaine, Bryer Schmegelsky, âgé de 18 ans, et Kam McLeod, âgé de 19 ans, sont recherchés pour le meurtre de trois personnes le mois dernier en Colombie-Britannique.