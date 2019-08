Quoi surveiller aujourd'hui?

Sous les projecteurs: le Cachemire

Tous les regards sont tournés vers le Cachemire en ce lendemain de la révocation de l'autonomie de sa partie indienne, une décision inattendue de New Delhi. Une réunion des chefs de l'armée pakistanaise a été convoquée aujourd'hui, signe que c'est du sérieux dans l'histoire du conflit autour de cette région himalayenne.

Depuis la partition de l'Empire britannique des Indes, en 1947, l'Inde et le Pakistan se disputent férocement le Cachemire, dont ils disposent chacun d'une partie. Avec le regain de tensions qui s'annonce, des manifestations et des heurts à la frontière sont plus que probables. Et même plus, si le conflit s'aggrave.