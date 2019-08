Trois morts dans un grave accident sur l’autoroute 440

Un accident impliquant plusieurs véhicules sur l’autoroute 440 a fait trois morts et trois blessés graves lundi après-midi à Laval. L’accident est survenu vers 15h30, à la hauteur du boulevard Industriel, entre deux poids lourds et au moins quatre autres véhicules, selon la Sûreté du Québec (SQ). Par ailleurs, la SQ a dénombré 15 morts survenues lors de 15 collisions sur les routes qu’elle surveille lors des vacances de la construction qui se sont terminées dimanche soir. Ce bilan, du 19 juillet au 4 août, est légèrement plus positif que celui de 2018, où 16 personnes avaient perdu la vie dans 14 accidents mortels.