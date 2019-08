Premier tour de la Coupe Rogers

Le lancement officiel de la Couper Rogers à Montréal se fera sous le signe de l’unifolié. Les six Canadiens qui ont réussi à s’inscrire au tableau principal du volet masculin de cette semaine de tennis seront en action aujourd’hui.

Après Milos Raonic qui ouvre le bal à midi, Félix Auger-Aliassime disputera le premier match de sa carrière à la Coupe Rogers devant une foule qui devrait lui être largement acquise. En double avec Vasek Pospisil, il affrontera les Français Jérémy Chardy et Fabrice Martin. Les Canadiens Denis Shapovalov et Peter Polansky joueront en soirée tour à tour contre Pierre-Hugues Herbert et Gaël Monfils, respectivement, tandis que l’Ontarien Brayden Schnur entrera en action un peu plus tôt en après-midi.