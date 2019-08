Quoi retenir de la fin de semaine?

Fin de semaine musicale

Mac DeMarco, The Chemical Brothers ou encore Childish Gambino… Le festival Osheaga a battu son plein toute la fin de semaine sur l’île du parc Jean-Drapeau à Montréal. Que ce soit des talents d’envergure internationale, ou des locaux tels que Les Louanges, FouKi et O.G.B., le festival a vu défiler les artistes et aura rempli sa mission: faire vibrer les spectateurs.

Samedi soir, la chanteuse afro-américaine Janelle Monáe a volé la vedette avec un concert parfaitement rodé et une présence scénique hors du commun. L’artiste en a aussi profité pour parler d’immigration et de droits des femmes, avant d’appeler à la destitution du président Donald Trump.