Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sous les projecteurs : Hong Kong

Encore une fois, la fin de semaine s’annonce tendue à Hong Kong. Après une manifestation inédite de fonctionnaires, vendredi, d’autres rassemblements prodémocratie non autorisés par la police doivent avoir lieu samedi et dimanche dans trois endroits différents.

Il faudra voir si les rapports entre les manifestants et les policiers continuent de se corser. Des poursuites ont été intentées contre des manifestants arrêtés cette semaine, ce qui a remis le feu aux poudres, et le gouvernement a brandi la menace d’une réponse beaucoup plus musclée.