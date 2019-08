5 Hong Kong (Chine), 28 juillet 2019 | Un manifestant lance une bouteille de gaz lacrymogène, jetée au départ par un policier antiémeute, à proximité du Bureau de liaison chinois. Les autorités ont fait usage de gaz lacrymogène et de balles de caoutchouc pour une seconde nuit d’affilée lors des protestations contre le régime pro-Pékin dans l’ancienne colonie britannique. Ring Yu KHK01 via Associated Press