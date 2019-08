Arrêt Jordan: Revenu Québec n’écarte pas de faire appel dans le dossier Catania

Au lendemain de l’arrêt des procédures dans le dossier de fraude fiscale qui visait Construction Frank Catania et ses dirigeants, Revenu Québec n’écarte pas de faire appel de la décision.

« Revenu Québec prend acte du jugement rendu [jeudi] et analysera celui-ci, afin de déterminer les actions à poser s’il y a lieu », indique Geneviève Laurier, porte-parole de Revenu Québec. L’agence gouvernementale québécoise n’a pas souhaité faire davantage de commentaires.

L’ex-entrepreneur Paolo Catania, son entreprise Construction Frank Catania et cinq anciens dirigeants avaient été accusés en juin 2013 d’avoir fait de fausses déclarations et d’avoir illégalement obtenu des crédits et des remboursements de taxes sur une période de cinq ans, soit de 2005 et 2009.

Dans un jugement rendu verbalement jeudi, la juge Magali Lepage a ordonné l’arrêt des procédures, faisant ainsi tomber 989 chefs d’accusation et leur évitant d’être jugés.

La ministre de la Justice du Québec Sonia Lebel, qui a été procureure en chef de la Commission Charbonneau qui a fait la lumière sur la corruption et la collusion dans le domaine de la construction, se dit sensible à l’indignation provoquée par la situation.

« Notre gouvernement est conscient de l’impact des délais judiciaires sur la confiance des Québécoises et Québécois envers le système de justice », a réagi Mme Lebel. La ministre rappelle qu’elle a récemment déposé le projet de loi 32, qui vise principalement à favoriser l’efficacité de la justice pénale en réduisant les délais judiciaires par notamment la simplification de procédures.

Paolo Catania, André Fortin, Pasquale Fedele, David Chartrand, Martin D’Aoust et Pascal Patrice s’exposaient à des amendes minimales totalisant plus de 12,5 millions de dollars. Ils étaient également passibles de peines d’emprisonnement pour les fraudes fiscales alléguées en lien avec l’obtention de contrats publics dans le domaine de la construction. Tous avaient plaidé non coupables.