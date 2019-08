Sous les projecteurs : Baltimore

Passablement attaquée par Donald Trump en fin de semaine dernière, qui l’a qualifiée d’endroit «dégoûtant, infesté de rats» où «aucun être humain ne voudrait vivre», la ville de Baltimore accueille aujourd’hui une marche de la paix en mémoire des victimes de violence par arme à feu. Dans le contexte actuel, elle est particulièrement symbolique.

Cette marche, qui sera ponctuée de prières et de chants près des lieux où des gens ont perdu la vie, fait partie d’un événement mis sur pied par le groupe «Baltimore Ceasefire» et qui doit durer jusqu’à dimanche. Fondé en 2017, ce mouvement souhaite mettre un terme à la violence dans la ville, gangrénée par les problèmes sociaux et la criminalité.