Laïcité : la Cour d’appel entendra la cause

La Cour d’appel du Québec a accepté d’entendre la demande d’injonction visant à suspendre les dispositions centrales de la Loi sur la laïcité de l’État québécois. Le Conseil national des musulmans canadiens, l’Association canadienne des libertés civiles et Ichrak Nourel Hak, une étudiante en enseignement qui porte le hidjab, souhaitaient obtenir en Cour supérieure la suspension immédiate des articles de la loi qui interdisent aux employés du secteur public de porter des signes religieux au travail, mais aussi qui obligent les gens à donner ou à recevoir des services publics à visage découvert. Ils ont fait valoir que la loi causait des torts sérieux et immédiats aux minorités religieuses et que son application devait être suspendue pour la durée de la contestation judiciaire sur le fond.