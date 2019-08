La Cour d’appel entendra la demande d’injonction contre la Loi sur la laïcité

La Cour d’appel a accepté jeudi d’entendre la demande d’injonction pour suspendre temporairement l’application de la Loi sur la laïcité de l’État, le temps qu’un tribunal se penche sur sa validité. La date de l’audition n’a pas encore été fixée.

Le Conseil national des musulmans canadiens, l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) et Ichrak Nourel Hak, une étudiante en éducation, s’étaient adressés à la Cour supérieure le mois dernier pour suspendre deux articles sur le port de signes religieux. Le juge Yergeau avait rejeté leur demande d’injonction, estimant qu’ils n’avaient pas réussi à prouver que leur requête servirait l’intérêt commun, que la loi causait des dommages sérieux et irréparables et qu’il y avait urgence de la suspendre. Les demandeurs contestent la validité cette la loi sur la laïcité qu’ils jugent discriminatoire.