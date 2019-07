Sursis refusé pour un demandeur d’asile guinéen bisexuel

La Cour fédérale a refusé d’accorder un sursis à un demandeur d’asile guinéen menacé de déportation vers son pays d’origine, mercredi. L’homme qui craint pour sa vie dans son pays d'origine en raison de son militantisme politique et de sa bisexualité espère maintenant une intervention ministérielle.

Dans son jugement de neuf pages, le juge Roger R. Lafrenière a conclu que la décision de l’agent de la procédure d’examen des risques avant renvoi lui paraissait « entièrement raisonnable ».

« Maintenant, je suis en route vers la mort », a déploré Karim (nom fictif) en entrevue au Devoir. L’homme souhaite conserver l’anonymat pour protéger sa femme et ses enfants, qui vivent cachés en Guinée. « Je sais ce qui m’attend dans mon pays. Il me reste quelques jours en vie », a-t-il laissé tomber, la voix nouée d’émotion. « Je n’avais pas le souhait d’avoir 30 années et d’être lapidé », a-t-il ajouté.

L’avocat de Karim, Me Stewart Istvanffy, a qualifié la décision de « surprenante ». « Quand on décide de mettre de côtés toutes les preuves pour défendre la finalité des décisions de l’administration il y a un problème de droits humains très important », a-t-il dénoncé.

« Le message est qu’ici au Canada, on ne va pas corriger les erreurs. Les gens peuvent retourner à la torture ou à la mort, et les cours ne vont pas intervenir pour l’arrêter », martèle-t-il. Il compte maintenant demander l’intervention du ministre de l’Immigration, Ahmed Hussen.

« Il y a quelque chose qui ne va pas ici. On ne peut pas refuser un tel dossier et encore croire dans le droit à l’égalité pour la communauté LGBTQ +, ici au Canada », a-t-il dénoncé. À moins d’une intervention de dernière minute en sa faveur, Karim sera expulsé le 3 août par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Contacté par le Devoir, un porte-parole du ministère de l’Immigration a répondu par courriel « [comprendre] que les décisions sur les cas d’immigration peuvent avoir un impact profond sur la vie des individus ». Il a ajouté que le ministère était « déterminé » à faire en sorte que les personnes expulsées du Canada ne soient pas envoyées dans un pays où elles seraient en danger. Il ne s’est toutefois pas prononcé sur le cas de Karim, invoquant les lois canadiennes sur la protection de la vie privée.