Trouver un logis à Montréal reste difficile pour plusieurs locataires

Un mois s’est écoulé depuis le 1er juillet et pourtant, bon nombre de ménages sonttoujours à la recherche d’un nouveau toit. Une situation « inadmissible », selon des groupes de défense des locataires alors que des mesures d’urgence annoncées par Québec tardent à être distribuées, selon eux.

« C’est tough ?», laisse tomber au bout du fil Sonia Bélair, maman de deux jeunes enfants toujours à la recherche d’un logement à Montréal. Depuis le mois de mai, elle épluche les petites annonces et multiplie les visites, en vain. « Je me fais refuser partout, lance-t-elle dans un soupir. Je suis une mère célibataire et je n’ai pas un super gros revenu, ça fait fuir les propriétaires. »

Alors que la rentrée des classes approche à grands pas, la jeune femme veut surtout se dénicher un appartement pour que ses enfants retrouvent la stabilité. « Là, je suis chez mon chum, mais son coloc rentre en plein milieu du mois d’août. Si je n’ai pas trouvé d’ici là, je me retrouve à la rue. »

« Je me dis même que je suis prête à avoir un 3 1/2 s’il le faut. Mes enfants auront une chambre, puis moi, je dormirai dans le salon », ajoute-t-elle, résignée.

À court de solutions, Mme Bélair compte appeler l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) pour obtenir de l’aide. Un coup de pouce dont bénéficie déjà Daniel Beauchamp, pour qui la quête ardue d’un nouveau logis n’a toujours pas porté ses fruits.

L’OMHM lui a notamment fait parvenir des listes de logements vacants susceptibles de répondre à ses besoins.

M. Beauchamp s’est aussi vu proposer par l’organisme des refuges de sans-abri pour éviter qu’il ne dorme à la belle étoile, ce qui l’a toutefois fait sourciller.

« Je n’ai pas encore de logement, mais je ne suis pas une personne itinérante. Je suis un peu réticent à l’idée de me retrouver avec des gens démunis qui peuvent avoir des problèmes d’alcool ou de drogue », dit-il.

L’homme de 48 ans enchaîne les hébergements temporaires depuis qu’il a quitté son appartement « insalubre » le 9 juin.

« J’arrive de chez ma soeur qui vit à Sainte-Adèle. Je vais rester chez ma tante jusqu’à dimanche, mais après, je ne sais pas ce que je vais faire », s’inquiète-t-il.

Inapte au travail en raison d’un handicap à la jambe, M. Beauchamp déplore surtout le prix des loyers montréalais, qu’il juge trop élevés. « Je touche 1060 $ par mois », résume celui qui ne se voit pas pour autant quitter la métropole, pouvant compter sur l’aide de ses proches pour vivre au quotidien.

Il doit d’ailleurs rencontrer cette semaine des représentants de l’OMHM pour vérifier s’il est admissible au Programme de supplément au loyer (PSL). Ce service permet à des locataires de louer un logement trop dispendieux pour leur budget. Ceux-ci versent un montant représentant 25 % de leur revenu et le programme couvre la différence auprès du propriétaire.

Urgence d’agir

Une semaine après le 1er juillet, l’OMHM accompagnait 74 ménages dans leur recherche d’un nouveau toit. De ce nombre, 36 étaient hébergés temporairement par l’organisme. Selon leur plus récent bilan dressé le 26 juillet, l’organisme épaule toujours 49 ménages dans leurs recherches, en plus de reloger provisoirement 28 d’entre eux.

Face à la crise anticipée à la veille des grands déménagements, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, avait annoncé le 26 juin 75 nouvelles unités d’urgence du Programme de supplément au loyer. Celles-ci s’ajoutaient aux 10 unités dont disposait déjà la Société d’habitation du Québec.

Parmi la cinquantaine de ménages qu’elle suit actuellement, l’OMHM a donné jusqu’à présent un supplément au loyer d’urgence à 7 ménages, alors que 12 autres pouvant se qualifier au programme attendent toujours le feu vert.

« Quand on parle d’urgence, il faut que ça se fasse rapidement. Il y a encore des familles qui sont en attente de savoir si elles vont avoir un PSL ou non », déplore Marjolaine Deneault, porte-parole du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ).

Elle juge par ailleurs que le nombre de ménages sans logis reste élevé. « La situation n’a pas tellement évolué, c’est à peu près les mêmes chiffres qu’au 1er juillet. Quelques familles seulement ont réussi à signer des baux », ajoute-t-elle.

Mme Deneault refuse toutefois de jeter la pierre à l’OMHM dans le contexte de pénurie de logements abordables qui secoue la métropole et d’autres régions du Québec. « Les offices font ce qu’ils peuvent avec les ressources qu’ils ont. »

Céline Magontier, responsable des dossiers montréalais au Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), se questionne quant à elle sur la « lenteur » des démarches. « Les PSL d’urgence ont tardé à arriver. Le gouvernement du Québec aurait dû réagir plus tôt face à la pénurie de logements, dit-elle. Et pourquoi la Ville [de Montréal], qui dispose maintenant de PSL, ne les utilise-t-elle pas ? »

L’OMHM répond de son côté que « chaque demande » doit être analysée pour garantir « une équité envers tous les demandeurs ». « Les 7 cas que nous avons pu finaliser depuis un mois ont été faits le plus rapidement possible, et les PSL octroyés. Pour les autres, soit les demandes ont été reçues après le 1er juillet, soit nous attendons des documents justificatifs de la part des locataires », fait savoir Mathieu Vachon, directeur du Service des communications pour l’organisme.

Méconnaissance

Sonia Bélair ne connaissait pas l’existence des suppléments au loyer avant de s’entretenir avec Le Devoir. Et elle ne croit pas être la seule dans cette situation.

« C’est une ressource qui pourrait être utile pour tellement de gens, mais qui est inconnue », estime-t-elle. « Si tu ne t’informes pas, si tu ne fais pas les démarches, tu ne peux pas le savoir », renchérit Daniel Beauchamp, qui est au fait du programme depuis cette année seulement.

Des propos qui trouvent écho chez Marjolaine Deneault, du RCALQ. Elle juge toutefois que la Ville de Montréal a davantage publicisé cette année les ressources d’aide pour les gens à risque de se retrouver à la rue le 1er juillet. « Mais aussitôt qu’on pense à des ménages qui ne parlent pas bien français ou qui ont d’autres limitations, ils n’auront pas cette information », fait-elle valoir du même souffle. Sans compter la bureaucratie, qui peut en rebuter plus d’un, ajoute-t-elle.

Pour Sophie Rioux-Oliver, de l’Association des locataires de Villeray, la méconnaissance des locataires va au-delà des ressources d’aide. « On voit souvent des personnes qui viennent à l’association et qui ne connaissent pas du tout leurs droits. »