Sous les projecteurs : la chaleur accablante

Après une journée aux atours tropicaux hier, la journée d’aujourd’hui devrait être du même acabit. La masse d’air chaud et humide sera encore au-dessus du Québec, avec des températures ressenties avoisinant les 40 °C, selon Environnement Canada.

Dans plusieurs villes et régions du sud et du centre du Québec, dont Gatineau, Montréal et la vallée du Richelieu, il faudra donc s’assurer de boire de l’eau, de chercher l’ombre, de favoriser la piscine et de choisir le farniente.