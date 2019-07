Jour du dépassement

Dès aujourd’hui et pour le restant de l’année, l’humanité vit sur ses réserves, selon les calculs du Global Footprint Network.

Les ressources naturelles sont actuellement utilisées à un rythme 75% plus élevé que celui de la régénération des écosystèmes et de l’absorption des gaz comme le dioxyde de carbone. Les émissions de gaz à effet de serre constituent par ailleurs la majeure partie de l’empreinte écologique mondiale, soit 60%. Diviser par deux la consommation planétaire de protéine animale pourrait retarder la date du dépassement de 15 jours par an, soutient l’organisme.