Quoi retenir de la fin de semaine?

L’armée en renfort

La traque s’intensifie au Manitoba pour retrouver les deux adolescents en fuite soupçonnés d’un triple homicide. En plus de l’utilisation de chiens et de drones par la Gendarmerie royale du Canada, un avion des Forces armées canadiennes a été déployé samedi dans la région de Gillam.

Bryer Schmegelsky et Kam McLeod, âgés respectivement de 18 et de 19 ans, auraient probablement changé d’apparence. Ils sont accusés du meurtre au second degré de Leonard Dyck, un professeur de botanique à l’Université de la Colombie-Britannique, et sont soupçonnés d’avoir assassiné l’Américaine Chynna Deese et son petit ami australien, Lucas Fowler. Les trois homicides ont eu lieu dans le nord de la Colombie-Britannique.