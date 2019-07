4 New York (États-Unis), 21 juillet 2019 | Des citadins se baignent dans la fontaine Unisphere au Corona Park de Flushing Meadow. Ce parc est situé dans le quartier Queens, dans la Grosse Pomme. Une grosse partie des États-Unis a dû affronter des températures caniculaires, y compris les villes de New York et de Washington. Plusieurs médias ont rapporté que la vague de chaleur avait causé le décès d’au moins six personnes, dont trois au cours de la fin de semaine. Johannes Eisele Agence France-Presse