Quoi surveiller cette fin de semaine?

Tour de France, la fin

C’est en fin de semaine que prend fin le Tour de France, qui a pris une tournure des plus inattendue vendredi avec l’interruption de la course dans la 19e étape en raison d’une violente tempête de grêle. Au menu samedi: la 20e étape, la dernière en montagne, qui s’annonce déterminante. Au menu dimanche: l’ultime étape, longue de 127 km entre Rambouillet et les Champs-Élysées.

Un suspense existe toujours: le Français Julian Alaphilippe, qui portait toujours le maillot jaune vendredi matin, a dû le céder au Colombien Egan Bernal au col de l’Iseran. Le coureur sud-américain écrira-t-il l’histoire? Il n’a plus qu’à franchir sans encombre la 20e étape pour être quasi certain de devenir le premier Colombien vainqueur du Tour.