La recherche des deux jeunes suspects en cavale se poursuit au Manitoba

Le maire adjoint d’une ville du nord du Manitoba affirme que les résidants verrouillent leurs portes plus tôt que d’habitude depuis l’annonce d’une chasse à l’homme dans la région, après la mort de trois personnes dans le nord de la Colombie-Britannique.

John McDonald a indiqué que les habitants de Gillam s’assuraient également de garder leurs véhicules verrouillés pendant que la Gendarmerie royale du Canada recherche Kam McLeod, 19 ans, et Bryer Schmegelsky, 18 ans.

La police a déclaré que les jeunes hommes étaient soupçonnés d’avoir tué Lucas Fowler, de Sydney, en Australie, et sa copine Chynna Deese, de Charlotte, en Caroline du Nord, ainsi qu’un autre homme qui n’a pas encore été identifié publiquement.

Selon M. McDonald, les résidants ont l’habitude de voir des étrangers aller et venir pour des projets de Manitoba Hydro, mais ils sont plus attentifs aux visages depuis la publication des photos des suspects et de l’annonce, mardi, qu’ils pourraient se trouver dans la région.

Il a ajouté que des policiers supplémentaires avaient été appelés pour effectuer des recherches à environ 70 km au nord-ouest de la ville, près de la nation crie de Fox Lake, où le chef Walter Spence avait annoncé que la police serait en patrouille toute la nuit.

M. McDonald indique également que si Kam McLeod et Bryer Schmegelsky sont bel et bien dans les environs, ils se trouvent dans une région connue pour ses épais boisés, ses marécages et ses insectes, dans laquelle il est facile de se perdre.

« S’ils errent dans les bois, ils n’auraient pas pu choisir un pire moment, car les phlébotomes sont sortis il y a trois jours et ils sont voraces », a-t-il déclaré mercredi.

« Je suis sûr qu’ils seront plus qu’heureux que quelqu’un les trouve. »