Sous les projecteurs : Boris Johnson ou Jeremy Hunt ?

Après des semaines de débats et de votes, c’est aujourd’hui, très tôt en matinée, que nous saurons qui succédera à Theresa May à la tête du Parti conservateur — et, donc, à la tête du Royaume-Uni. Entre Boris Johnson et Jeremy Hunt, qui aura su convaincre les membres du parti?

Ce suspense n’en est pas vraiment un: sauf surprise, le vote — qui s’est tenu hier — devrait avoir donné comme vainqueur Boris Johnson, favori des militants conservateurs. Cela dit, quel qu’il soit, le nouveau chef devra se présenter demain devant la reine Elizabeth II, qui lui confiera la responsabilité de former le gouvernement.