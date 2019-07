Le sauvetage de la baleine noire dans le Saint-Laurent reporté

Les mauvaises conditions météorologiques ont forcé une équipe de sauvetage à reporter sa tentative de libérer une baleine noire de l’Atlantique Nord empêtrée dans des filets de pêche. Le ministère fédéral des Pêches a publié dimanche soir une déclaration selon laquelle l’équipe de sauvetage de baleines de Campobello n’était pas en mesure d’aider le cétacé de 18 ans, empêtré dans de l’équipement de pêche dans le golfe du Saint-Laurent depuis au moins deux semaines. Une équipe de la National Oceanic and Atmospheric Administration américaine a fixé un dispositif de suivi électronique à la baleine vendredi. L’animal en péril, connu sous le numéro 3125, a été aperçu pour la première fois le 4 juillet par l’équipage d’un avion de Transports Canada à l’est de la Gaspésie, au Québec. Philip Hamilton, qui travaille à l’Aquarium de la Nouvelle-Angleterre, a expliqué que la baleine avait une corde profondément incrustée dans sa tête et au-dessus de son évent. Il a ajouté que l’équipement avait provoqué des centaines de blessures profondes et encrassait également les fanons de la baleine, le système de filtrage dans la bouche de l’animal utilisé pour piéger la nourriture.