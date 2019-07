Le FMI et la Banque mondiale célèbrent leurs 75 ans

Lundi marquera le 75e anniversaire du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Les deux institutions ont été créées à Bretton Woods, dans le New Hampshire, pour éviter une crise économique telle que celle qui s’est produite en 1929. Le FMI avait eu pour mission de garantir la stabilité financière mondiale. La Banque mondiale doit quant à elle lutter contre la pauvreté et faire la promotion d’une prospérité partagée de façon durable.

Les deux institutions font aujourd’hui face à des besoins d’investissements massifs dans les infrastructures des pays d’Afrique et de création d’emplois pour affronter l’explosion démographique.