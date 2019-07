Quoi retenir de la fin de semaine?

Une vague de chaleur au Québec

La fin de semaine a été torride dans plusieurs régions du Québec. Une masse d’air chaud et très humide a fait son arrivée vendredi soir et devrait se maintenir jusqu’en fin de soirée dimanche. La journée de samedi aura été la plus intense, avec des températures de plus de 30 degrés Celsius et un facteur humidex dépassant 40 degrés.

Qu’à cela ne tienne: la nuit de dimanche à lundi sera plus fraîche et devrait chasser l’humidité, selon Environnement Canada. Les températures devraient revenir aux normales de saison au cours des prochains jours.