Zones inondables: Québec retire 12 autres municipalités de son moratoire

Après avoir déjà retiré 30 municipalités de son moratoire sur les constructions dans les zones inondables, le gouvernement du Québec en a retranché 12 autres, vendredi. Ainsi, les villes de Coteau-du-Lac, Les Cèdres, Rivière-Beaudette et Sainte-Barbe, en Montérégie, en sont exclues en totalité. La levée des restrictions s’applique également pour une partie de certaines municipalités, dont Pointe-Calumet dans les Laurentides.

Le décret annoncé en juin avait soulevé le mécontentement de propriétaires résidentiels. Publié lundi, celui-ci avait été modifié après des consultations publiques tenues simultanément dans 16 régions. Rappelons qu’en juin dernier, la mairesse de Pointe-Calumet, Sonia Fontaine, avait dénoncé le fait que Québec n’octroie pas à sa municipalité, contrairement à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, une dérogation permettant la reconstruction en zone inondable.

Le projet d’arrêté ministériel a été publié dans la Gazette officielle du Québec. Ce sont des analyses effectuées par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) qui ont conduit à la levée de restrictions pour ces nouvelles municipalités, comprises dans le périmètre de la zone d’intervention spéciale (ZIS). Cette zone inclut les zones inondables 0-20 ans, ainsi que les endroits qui ont été inondés en 2017 et en 2019. Dorénavant, il est interdit d’y construire ou d’y reconstruire. Les immeubles ayant subi des dommages à cause des crues des eaux pourront être réparés seulement lorsque les dégâts n’atteignent pas la moitié de la valeur.

« Si des imprécisions à la délimitation du territoire inondé lors des crues printanières de 2017 et de 2019 subsistent, les municipalités peuvent soumettre des demandes au MAMH jusqu'au 19 août », déclare toutefois le ministère dans un communiqué.

Le MAMH précise que d’autres territoires pourraient être soustraits ultérieurement.

Avec Mylène Crête