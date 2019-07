Les photos de la semaine du 14 juillet

6

Des affrontements ont eu lieu à Hong Kong entre les forces de l’ordre et des manifestants lors d’un rassemblement contre le gouvernement local. Les autorités policières ont recouru au gaz poivre et matraqué de petits groupes de protestataires, qui leur ont lancé des bouteilles et d’autres objets. Il s’agit de la cinquième semaine où des manifestants prennent d’assaut les rues de l’ancienne colonie britannique. Ils avaient commencé pour protester contre un projet de loi d’extraditions vers la Chine continentale, désormais suspendu.

Philip Fong Agence France-Presse