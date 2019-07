Dans une décision rendue jeudi, le juge Michel Yergeau a refusé de suspendre l’application de la Loi sur la laïcité de l’État comme le lui demandaient deux organisations civiles.

Le juge Yergeau estime que les demandeurs qui contestaient la loi n’ont pas démontré qu’il y avait dommages sérieux et irréparables à l’étape d’injonction interlocutoire provisoire ni qu’une suspension servirait l’intérêt commun. Ils n’ont pas non plus répondu au critère d’urgence pour qu’une suspension soit accordée, souligne le juge.

« La mettre [la loi] en échec au nom d’intérêts individuels, si noble soit l’intention derrière la démarche, demande d’être tranchée au mérite et non pas de façon préliminaire », écrit le juge. « La Loi sur la laïcité de l’État continuera à s’appliquer intégralement en attendant le jugement au mérite sur la demande de révision judiciaire. »

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) et l’Association canadienne des libertés civiles (ACLC) s’étaient adressés à la Cour supérieure pour que deux articles portant sur le port de signes religieux ne s’appliquent pas.

