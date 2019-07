Chaleur et humidité dans le sud et le centre du Québec

Environnement Canada a émis mercredi matin pour plusieurs secteurs urbains du sud et du centre du Québec un bulletin météorologique spécial en raison d’une masse d’air chaud et très humide qui envahira ces régions vendredi et qui demeurera en place jusqu’à samedi.

Le bulletin concerne les municipalités de Montréal, Laval, Longueuil, Pontiac, Maniwaki, Saint-Jérôme, Joliette, Saint-Hyacinthe, Drummondville, Sorel-Tracy, Shawinigan, Trois-Rivières et Victoriaville.

L’agence fédérale précise que les valeurs d’humidex seront élevées et s’approcheront de 40 °C, particulièrement dans les zones fortement urbanisées. De plus, l’indice de rayons ultraviolets (UV) sera élevé.

Déjà, à l’aube mercredi, les valeurs d’humidex dépassaient 30 °C.

Une température de 35 °C est prévue pour Gatineau vendredi, mais la région n’est pas concernée par l’émission du bulletin météorologique.

Lorsqu’il fait très chaud, la Direction régionale de la santé publique de Montréal recommande à la population de passer de deux à trois heures par jour dans un endroit frais ou climatisé, de boire régulièrement de l’eau, sans attendre d’avoir soif, de réduire les efforts physiques, de ne jamais laisser un enfant seul dans une automobile ou dans une pièce mal ventilée et de s’informer de l’état de santé des proches qui sont âgés ou malades et, au besoin, de les accompagner dans un endroit climatisé.

Environnement Canada prévoit que le mercure demeurera élevé pendant toute la fin de semaine dans plusieurs régions du sud et du centre du Québec.