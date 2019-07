Sommet Canada-UE

Justin Trudeau accueillera au Québec le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lors du sommet Canada-Union européenne qui se tiendra aujourd’hui et demain.

Au programme des discussions, lutte contre les changements climatiques, promotion de l’égalité des sexes et surtout échanges commerciaux. En matière de commerce, au même moment en France, l’Assemblée nationale devra se prononcer sur sa ratification ou non de l’Accord économique et commercial global (AECG) pourtant entré en vigueur en septembre 2017. Qualifié de « traité de libre-échange nouvelle génération » par les experts, le pays craint d’être « envahi » par les produits canadiens.