Trois morts dans l’écrasement d’un hydravion au Labrador

Saguenay — Le transporteur aérien Air Saguenay signale mardi que trois personnes ont perdu la vie et que quatre autres personnes sont portées disparues après l’écrasement d’un de ses hydravions, lundi au Labrador. Il transportait quatre pêcheurs et deux guides, en plus du pilote de l’hydravion. On ignore l’origine des passagers de l’appareil. Le major Mark Gough, des Forces maritimes de l’Atlantique, a déclaré que des sauveteurs militaires recherchaient des survivants dans le lac Mistastin. M. Gough a ajouté que l’avion avait quitté lundi un camp de pêche à l’est de Schefferville, au Québec, pour se rendre sur le lac Mistastin, au Labrador. L’appareil a été repéré tôt mardi matin par un avion des Forces armées dans le lac Mistastin, à l’ouest de Natuashish.