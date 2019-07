D’importants contrats pour le Chantier Davie

Dans une annonce faite par le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, à Lévis, Ottawa doit attribuer aujourd’hui le tiers du contrat d’entretien des frégates de la Marine royale canadienne au Chantier Davie de Lévis, selon les informations rapportées par différents médias hier. Un contrat évalué à 1,5 milliard de dollars.

Cette attribution survient peu avant les élections fédérales, et tombe à pic pour les libéraux, sous pression pour offrir plus de travail au chantier maritime québécois. Au cours des prochaines semaines, le gouvernement fédéral pourrait aussi inviter le Chantier Davie à se partager le projet de modernisation de la flotte canadienne avec les chantiers Irving, en Nouvelle-Écosse, et Seaspan, à Vancouver.