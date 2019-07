Débat pour la succession de Theresa May

Les deux derniers candidats à la succession de Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement du Royaume-Uni, l’ex-maire de Londres Boris Johnson et Jeremy Hunt, s’affronteront lors d’un second débat. Annoncé jeudi, le débat organisé par le quotidien The Sun sera diffusé sur la station Talk Radio.

Les deux candidats s’étaient déjà affrontés le 9 juillet dernier. Boris Johnson reste le favori dans la course et prône un Brexit sans accord. Le nouveau premier ministre britannique sera désigné le 23 juillet.