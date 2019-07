Quoi retenir de la fin de semaine?

Une finale historique à Wimbledon

Novak Djokovic a été sacré champion pour la cinquième fois à Wimbledon dimanche, après avoir dominé Roger Federer au terme d’un duel de quatre heures et cinquante-cinq minutes, la plus longue finale du simple masculin dans l’histoire du tournoi. À elle seule, la cinquième manche a duré presque deux heures, faisant dire au vainqueur serbe qu’il avait disputé son «match le plus exigeant mentalement».

Chez les dames, le suspens a été de courte durée. Simona Halep a vaincu Serena Williams en un peu moins d’une heure samedi, notamment grâce à un début de match phénoménal où elle a brisé les deux premiers jeux au service de son adversaire. Il s’agit d’un deuxième titre majeur pour la Roumaine, avec sa victoire au tournoi de Roland-Garros en 2018.