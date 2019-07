3 Saint-Hubert, 10 juillet 2019 | L’astronaute québécois David Saint-Jacques est revenu mercredi à l’Agence spatiale canadienne (ASC), après avoir passé plus de six mois dans l’espace. Il a entre autres été accueilli par le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, et par le président de l’ASC, Sylvain Laporte. Jacques Nadeau Le Devoir