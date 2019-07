Quoi surveiller cette fin de semaine?

Sous les projecteurs : expulsion de migrants aux États-Unis

Ce dimanche s’annonce tendu aux États-Unis: une vaste opération d’arrestations et d’expulsions de migrants clandestins, confirmée hier par Donald Trump, doit être menée partout dans le pays. Étant donné la colère de l’opposition démocrate et des associations de défense des droits de la personne, des manifestations pourraient spontanément avoir lieu durant la fin de semaine.

Selon le «New York Times», les raids policiers devraient d’abord concerner une dizaine de villes et viser environ 2000 familles. Des associations ont intenté une action judiciaire devant un tribunal de New York jeudi pour tenter d’annuler les ordres d’expulsion et demander à ce que les clandestins soient entendus par un juge.